На сайтах знакомств стали чаще работать мошенники

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Треть пользователей цифровых сервисов знакомств так или иначе сталкивались с мошенничеством. Из опроса компании ESET следует, что за два года количество злоумышленников выросло на 6 процентов, сообщает газета "Известия".

Эксперты выяснили, что в период с 2018 по 2020 год также выросло число случаев подозрительной спам-рассылки. Сейчас почти каждый десятый – 11 процентов пользователей – получают сообщения с вирусами и подозрительными ссылками.

Как показывают исследования, чаще всего мошенники используют методы социальной инженерии. Фактически, стратегия их поведения меняется от жертвы к жертве, завоевывая доверие. Потом злоумышленники вымогают деньги, присылают ссылки на фишинговые сайты, пытаются узнать личные данные или выманить фото.

Как заявил специалист по информационной безопасности Игорь Бедеров со ссылкой на данные Генпрокуратуры, объем интернет-преступлений за прошлый год вырос на 67 процентов. В численном отношении это порядка 294 тысяч происшествий.

Чтобы защитить себя на сайтах знакомств, необходимо соблюдать простые правила. Во-первых, нельзя переходить по подозрительным ссылкам и тем более устанавливать какое-либо сторонне ПО. Во-вторых, не стоит делиться личной информацией. Наконец, нельзя реагировать на подозрительные просьбы или чрезмерно щедрые предложения.

По данным Mediascope, в России наиболее популярен сервис Badoo. На этой платформе зарегистрировались 1,48 миллиона граждан страны. Кроме того, в топ-3 по количеству пользователей вошли "ДругВокруг" и Mamba.

Ранее сообщалось, что за 2019 год с банковских карт москвичей украли 12 миллиардов рублей. По данным УВД по ЮЗАО ГУМВД России по Москве, количество подобных посягательств участилось почти на 70 процентов.

