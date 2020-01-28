В Роскачестве объяснили порядок защиты личных данных от мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Роскачества призвали россиян не доверять видеороликам об удаленном получении финансового пособия или компенсацию. В ведомстве уточнили, что зачастую речь идет о мошенничестве, как сообщает РИА Новости.

"Не забывайте, что интернет, с его возможностями пятиминутного создания сайта "на коленке" и множеством вариантов применения социальной инженерии, – прекрасная среда для расставления капканов мошенников", – объяснили в Роскачестве.

Специалисты предупредили, что на рекламируемых сайтах нельзя оставлять личную или любую платежную информацию, так как этим могут воспользоваться злоумышленники. Чтобы проверить сайт, необходимо выяснить, когда был зарегистрирован домен и имеется ли в адресной строке браузера пиктограмма в виде замка.

По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, в Сети значительную популярность приобрели ролики о получении льгот и выплат, которые можно оформить на тех или иных сайтах. Специалист призвал пользователей отправлять жалобы на подобные видео, чтобы сервисы могли пресекать деятельность мошенников.

Ранее пользователям популярного мессенджера WhatsApp рассказали, как защитить свои персональные данные. Старший инженер-программист Avast Войтех Бочек объяснил, что номер телефона не следует публиковать в открытом доступе и подтверждать аккаунт через код аутентификации.

