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Общество

21 января, 10:10

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

общество финансы безопасность

Фото: depositphotos/ilkaydede

Стало известно, как мошенники воруют деньги с банковских карт россиян. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

По данным агентства, злоумышленники получают доступ к номерам карточек, например, посредством утечки данных в интернете.

"Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо – это уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну", – отметил Кузнецов.

По его словам, также мошенники часто прибегают к использованию методов социальной инженерии, что помогает им в получении доступа к необходимой информации. Так, они, имея минимальный набор данных о клиенте, могут всецело управлять их финансами.

"Для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефон жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор", – добавил зампред правления Сбербанка.

Ранее банки обнаружили новый вид мошенничества с картами. Оказалось, что злоумышленники звонят банковским клиентам, представляются сотрудниками служб безопасности и просят их назвать код из сообщения. После этого деньги оказываются на виртуальных картах.

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