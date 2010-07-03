Роскачество предупредило об используемых мошенниками схемах в "черную пятницу"

Фото: ТАСС/ Михаил Терещенко
Роскачество опубликовало список рекомендаций, которые помогут защититься от мошенников во время распродаж по акции "черная пятница". Об этом сообщает ТАСС.
"В "черную пятницу", пользуясь относительно новой традицией дней больших распродаж, в том числе в интернете, мошенники проявляют небывалую активность. Под видом акций и скидок они могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей", – заявили в организации.
Специалисты не рекомендуют переходить по подозрительным ссылкам – особенно это касается сообщений в социальных сетях и почтовых рассылок. Для максимальной безопасности следует вводить адрес необходимого сайта в браузере, а уже потом переходить на страницу интересующей акции.
Если пользователь переходит на сайт из поисковика, то правильно будет обратить внимание на доменное имя сайта. Важные маркеры в этом случае – дата регистрации домена, символ https и пиктограмма в виде замка в адресной строке браузера. Эти факторы свидетельствуют о безопасном соединении.
Чтобы избежать мошенничества, необходимо также изучить информацию об оплате товаров. Подозрительными можно считать порталы, на которых предлагают заплатить за товар переводом на банковскую карту, счет онлайн-кошелька или по реквизитам физического лица.
Если пользователь участвует в конкурсе, то специалисты Роскачества советуют изучить условия и убедиться в законности состязания. Важно – нельзя высылать организаторам какие-либо деньги под предлогом "доставки". Кроме того, с целью защиты персональных данных имеет смысл уточнить, имеют ли организаторы право использовать фото- и видеоматериалы участников конкурса в маркетинговых целях.
Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов рассказал, что акция "черная пятница" едва ли серьезно отразится на доходах интернет-магазинов. По мнению эксперта, это связано с падением покупательского спроса россиян.
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