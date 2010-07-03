Эксперт рассказал, почему "черная пятница" не принесет сверхдоходов интернет-магазинам

Фото: depositphotos/LDProd

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов рассказал, как международная распродажа в рамках акции "черная пятница" отразится на доходах интернет-магазинов. Об этом сообщает портал News.ru.

По его словам, во время крупных распродаж число заказов значительно увеличивается, однако падение покупательного спроса россиян отражается и на "весе" среднего чека.

"Мы не ждем никаких чудес. Покупательский спрос падает. Это не означает, что покупают меньше, просто приобретают более дешевые вещи и меньше тратят, поскольку доходы населения уменьшаются. Так что денежный оборот вряд ли сильно удивит и останется примерно на уровне прошлого года", – отметил эксперт.

Он добавил, что последние пять лет в России фиксируется снижение размера среднего чека по онлайн-покупкам. В 2014 году этот показатель составлял 3,6 тысячи рублей, а в 2018 году он сократился на 8 тысяч рублей. В текущем году средний чек будет еще меньше. Кроме того, не следует забывать о мошенниках, которые отберут часть доходов.

Ранее россиянам напомнили, как избежать маркетинговых уловок в сезон распродаж, в том числе в "черную пятницу". Поддельные скидки, некачественный или бракованный товар – частые явления на подобных распродажах. Избежать таких маркетинговых уловок можно своевременной проверкой цены и состояния продукта.

