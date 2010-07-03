Москвичам дали советы, как делать покупки в "черную пятницу"

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В преддверии "черной пятницы" столичное управление МВД РФ напомнило покупателям о том, как не стать жертвой мошенников во время крупных распродаж. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Прежде всего в ведомстве советуют обратить внимание на стоимость товара. Слишком низкая цена может говорить о попытке сбыта контрафакта. Покупателям следует посмотреть рыночную стоимость товара и не гнаться за максимальной выгодой.

Не следует покупать товары в интернет-магазинах, которые требуют обязательную предоплату, не предоставляют услугу курьерской доставки и самовывоза товара. Лучше всего совершать покупки в магазинах, где есть возможность забрать товар самостоятельно. Кроме того, мошеннические сайты не указывают сведения о продавце, а контактные данные ограничиваются лишь формой обратной связи.

Выдать в продавце мошенника может его поведение. Злоумышленник будет торопить покупателя с заказом и оплатой товара, а также убеждать в том, что в скором времени товар будет снят с продажи. На такие уговоры не следует обращать внимание, поскольку главная их цель – помешать человеку оценить все детали сделки.

В полиции также напоминают, что изображение паспорта продавца не может служить достоверным подтверждением его личности. При современном развитии техники изготовить изображение паспорта на компьютере не представляет никакого труда.

Ранее сообщалось, что только 13% россиян планируют покупать товары во время распродажи "черная пятница". Большинство из тех, кто собирается участвовать в "черной пятнице", получают ежемесячный доход до 30 тысяч рублей. Среди граждан, доход которых составляет от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, желающих сэкономить оказалось меньше.

