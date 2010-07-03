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Москва 24

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Общество

12:23

Россияне готовы потратить в "черную пятницу" в среднем 15 тысяч рублей

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Только 13% россиян планируют покупать товары во время распродажи "черная пятница", которая в нынешнем году пройдет с 28 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на опрос, проведенный центром по поиску работы.

Большинство из тех, кто собирается участвовать в "черной пятнице", получают ежемесячный доход до 30 тысяч рублей. Среди граждан, доход которых составляет от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, желающих сэкономить оказалось меньше.

Средняя сумма, которую опрошенные готовы потратить во время распродажи, составляет 15 тысяч рублей. Порядка 18% респондентов намерены купить товаров на сумму до 3 тысяч рублей, 17% – до 5 тысяч, 15% – от 10 до 20 тысяч. Большинство участников опроса хотят купить одежду, гаджеты и бытовую технику.

Ранее сообщалось, что в Москве построят в два раза больше аутлетов – торговых центров, где товары известных брендов продаются за полцены и даже дешевле. Такие магазины становятся все более популярными среди охотников за скидками. Они позволяют покупателям экономить до 60% от цены, а в периоды распродаж – до 90%.

У поклонников модных брендов существуют и другие варианты сэкономить. Речь идет об онлайн-сервисах перепродажи брендовых вещей. Все вещи, выставленные на продажу, владельцы сервиса проверяют на подлинность.

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