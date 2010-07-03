Имиджмейкеры рассказали, как не попасться на уловки продавцов в распродажу

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Всемирный день шопинга во всем мире отмечают 11 ноября. Впереди – множество распродаж. Стилисты и имиджмейкеры рассказали Москве 24, как не попасть под влияние "черных" пятниц и приобрести вещи с реальной скидкой, не покупая лишнего.

Преподаватель Европейской академии имиджа, имиджмейкер Виктория Гузеева уверена, чтобы совершить правильную и выгодную покупку, нужно подготовиться.

"Правильная покупка не должна быть спонтанной. Лучше провести ревизию гардероба и написать себе шопинг-лист, что человек хочет приобрести, чего не хватает в гардеробе", – объясняет эксперт.





Виктория Гузеева преподаватель Европейской академии имиджа Вещи базовые лучше покупать в среднем сегменте – они прослужат дольше, тем более что в период распродаж на них скидка. Вещи ультрамодные можно покупать в масс-маркете, ведь они чаще всего покупаются на сезон для создания в образе акцентов.

По словам Гузеевой, чтобы не попасться на различные уловки продавца, в магазин нужно идти, а особенно в распродажу, с четким пониманием, что нужно.Тогда удастся избежать не только лишних трат, но и захламленных полок в шкафу.

Стилист и имиджмейкер Ольга Епифанова в разговоре с Москвой 24 рассказала, что в магазинах масс-маркета скидки действительно делают, это можно отследить.

"Если человек боится, что может попасться на удочку SALE, то лучше прийти в магазин до начала распродаж, померять, посмотреть, понять, что он хочет. Сфотографировать вместе с артикулом и ценой, а в первый день распродаж прийти пораньше и ухватить нужную вещь. Так есть шанс, что останутся ваши размеры, особенно если они популярные – XS, S, M", – говорит Епифанова.

По словам эксперта, отследить рост или снижение цен можно и в маленьких магазинчиках. Например, на страничках шоурумов в социальных сетях часто пишут стоимость вещей.





Ольга Епифанова стилист-имиджмейкер Если в магазинах одежды цены, как правило, не накручивают, то в магазинах парфюмерии и косметики, магазинах электроники и бытовой техники наоборот. Там случается так, что сначала цену поднимут, а потом якобы скинут.

Всемирный день шопинга ежегодно отмечается 11 ноября. Его начали праздновать в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group сделала маркетинговый ход конем – провела на своих ресурсах акцию, где скидки в 50 процентов были нормой.



Соболева Илона