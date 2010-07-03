Россия за год вернула туристам 1,3 млрд рублей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что за год Россия вернула иностранным туристам 1,3 миллиарда рублей НДС по системе Tax free. Об этом пишет "Российская Газета".

Евтухов также отметил общий рост среднего чека покупок со 100 до 112 тысяч рублей. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин обратил внимание на то, что многие интуристы ставят шопинг в приоритет, так что пользуются специальными шоп-турами в Россию. По его словам, механизм возврата НДС при вывозе купленных в стране товаров за границу работает на привлечение гостей и используется многими государствами.

В пилотном режиме систему Tax free в России запустили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Проект предполагает возможность возврата НДС при вывозе за пределы Евразийского экономического союза товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей. Изначально в системе участвовали 12 городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Волгоград, Саранск, Калининград, Нижний Новгород, а также Московская область. Недавно глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что до конца 2019 года Tax free могут распространить по всей России.