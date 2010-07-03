Tax free могут распространить по всей России в 2019 году

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Систему Tax free могут распространить по всей России до конца 2019 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Сначала ее вводили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Потом добавили города, принимавшие чемпионат мира по футболу, напомнил Мантуров. Сейчас к ним присоединится Великий Новгород, отметил он.

"Как до конца года будет налажена система электронного документооборота, без всяких ограничений будут все регионы участвовать в этой программе", – передает слова министра ТАСС.

Система tax free заработала в апреле 2018 года. Благодаря ей иностранцы могут возвращать НДС с покупок, совершенных в некоторых российских городах.

Для получения компенсации нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них. С июля 2020 года могут стать доступны электронные чеки.