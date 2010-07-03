Электронные чеки в системе tax free могут ввести с июля 2020 года

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Электронные чеки в системе tax free, которая позволяет иностранцам вернуть НДС за купленные в РФ товары, могут появиться с 1 июля 2020 года. Такая инициатива изложена в законопроекте Минфина, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предусматривает, что для возврата НДС иностранные граждане смогут использовать электронные чеки, чтобы подтвердить вывоз товара, приобретенного в России.

В декабре прошлого года российские власти продлили до конца 2019 года срок пилотного проекта tax free, позволяющего иностранным туристам вернуть часть налогов с покупок. Согласно документу, новые точки tax free появились в Москве, Подмосковье (Котельники, Красногорск, Химки), Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Система tax free начала работать в столице в апреле 2018 года. Она позволяет иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории некоторых российских городов. Ожидается, что в дальнейшем система будет действовать по всей России.