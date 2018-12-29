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16:50

Tax free останется в России еще на год

власть экономика

16:50

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Правительство РФ продлило до конца 2019 года срок реализации пилотного проекта по реализации системы tax free, позволяющей иностранным туристам вернуть часть налогов с покупок. В предыдущей редакции документа пилотный проект действовал до конца 2018 года. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, новые точки tax free появились в Москве, Подмосковье (Котельники, Красногорск, Химки), Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Ранее аэропорт Шереметьево предложил перенести пункты возврата tax free, расположенные в воздушных гаванях. Там предложили выдавать иностранцам наличные после прохождения таможенного и пограничного контроля. Сейчас выдача наличных по tax free оформляется преимущественно через пункты обмена валюты в "грязной зоне" аэропортов, то есть перед прохождением всех досмотровых процедур.

Система tax free начала работать в столице в апреле 2018 года. Она позволяет иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории некоторых российских городов. Ожидается, что в дальнейшем система будет действовать по всей России.

власть экономика

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