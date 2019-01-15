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18:11

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В АТОР усомнились в необходимости сделать выезд из России платным

"Здоровая конкуренция": В АТОР рассказали, как можно поддержать внутренний туризм

туризм эксклюзив

18:11

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Фото: depositphotos/peshkova

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложила ввести налог на выезд при пересечении госграницы, который составит 500 рублей и для иностранцев, и для россиян. Таким образом, по мнению авторов инициативы, можно стимулировать внутренний туризм.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал в беседе с порталом Москва 24, что такая идея звучит не впервые: в 2017 году депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров уже выступал с подобными предложениями, однако они не получили поддержки.

По словам Горина, Россия представляет собой зону свободной конкуренции. Внутренний туризм развивается без дополнительных налогов и сборов, так же как и въездной туризм. "Нельзя ограничивать определенную категорию туристических поездок, в том числе финансово. 500 рублей – это немалые деньги, гораздо выгоднее поддерживать конкретные туристические проекты", – считает собеседник портала Москва 24.

Горин добавил, что туристической отрасли нужна поддержка в упрощении визового режима, необходима возможность меньшей налоговой нагрузки и получение по меньшим ставкам кредитов для строительства новых гостиниц, санаториев, обустройства территорий. "Это было бы действенной поддержкой, потому что как раз туризм в последнее время очень активно развивается. Внутренний туризм показал в прошлом году 30-процентный рост, а международный туризм – более сдержанный рост: всего 10 процентов. Только в здоровой конкуренции, без каких-то налогов и сборов, можно говорить о развитии", – подчеркнул эксперт.

Доступность путешествий


Вид на Сарайский залив в поселке Хужир на острове Ольхон – крупнейшем острове озера Байкал. Фото: ТАСС/Владимир Байкальский

По словам Горина, внутренний туризм сейчас активно развивается: операторы по международному туризму стали лидерами по организации путешествий внутри страны. Эксперт убежден, что необходимо развивать частные туристические перевозки внутри страны. Основной вопрос – это доступность путешествий.

"С учетом того, что отдых в России не зависит от колебаний курсов валют, у нас в прошлом году международные путешествия подорожали на 18 процентов только из-за изменения курсов валют, а по России, с учетом коррекции по инфляции, цена изменилась не более чем на пять процентов. Благодаря готовым предложениям туркомпаний стоимость путешествий стала более бюджетной. А отдых на российских курортах стал более доступным, чем международный отдых", – рассказал Горин.

Введение для иностранцев новых налогов – это, в том числе сдерживающий фактор, который никак не будет способствовать поддержке въездного туризма, полагает эксперт. "Все страны мира занимаются субсидированием въездного туризма, а не введением новых налогов", – добавил он. Пример тому – Турция, где субсидируют зарубежных туристов через туроператоров и выплачивают до девяти тысяч долларов за каждый чартерный рейс, который прилетает в Турцию, рассказал вице-президент АТОР.

Планомерное развитие


Фото: depositphotos/arkusha

Горин отметил, что внутреннему туризму необходимо "планомерное развитие". "У нас операторы по внутреннему туризму получили государственную поддержку. В прошлом году на развитие субсидируемых маршрутов по внутреннему туризму уже было предложено 320 миллионов рублей. В прошлом году с огромным успехом прошел чемпионат мира по футболу. Туристические компании оценивают рост въездного туризма в +20 процентов по отношению к 2017 году. Если сейчас будут вводиться сборы для иностранных туристов, это негативно скажется и на имидже, и на желании туристов путешествовать в Россию", – подчеркнул Горин.

Введение нового налога отпугнет туристов, и таким образом можно получить обратный эффект: из растущего сегмента въездного туризма можно получить замедление темпов развития. Горин напомнил, что за время действия проекта tax free в России (апрель 2018 года – декабрь 2018 года) иностранцы купили товаров на восемь миллиардов рублей. "Средняя покупка иностранного туриста – 100 тысяч рублей, это деньги, которые остаются в России. Фактически через такие инструменты стимулирования туризма можно получить гораздо больший доход, чем пресловутое повышение налогов и сборов", – резюмировал Горин.

Евгения Маркова

туризм эксклюзив

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