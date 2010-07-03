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Москва 24

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Общество

11:30

В Москве планируют увеличить число аутлетов в два раза

город общество

В столице хотят построить в два раза больше аутлетов – торговых центров, где товары известных брендов продаются за полцены и даже дешевле. Такие магазины становятся все более популярными среди охотников за скидками. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

"Пальто за 800 рублей купил, а замшевые перчатки за 200 рублей. Я не знаю, сколько они стоят в других магазинах, но я уверен, что там это дороже получится", – рассказал один из посетителей подобных магазинов.

Аутлеты позволяют покупателям экономить до 60% от цены, а в периоды распродаж – до 90%. Выбор в таких магазинах иногда даже лучше, чем за границей.

У поклонников модных брендов существуют и другие варианты сэкономить. Речь идет об онлайн-сервисах перепродажи брендовых вещей. Все вещи, выставленные на продажу, владельцы сервиса проверяют на подлинность: сравнивают размер, детали, бирки и структуру материалов с оригиналами.

Ранее стилисты и имиджмейкеры рассказали, как не попасть под влияние "черных" пятниц и приобрести вещи с реальной скидкой, не покупая лишнего. Специалисты рекомендуют подготовиться перед тем, как совершить правильную и выгодную покупку.

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