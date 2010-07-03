В Москве запустили сервис по продаже лишней еды из кафе и ресторанов

В Москве заработал сервис по продаже лишней еды
В столице запустили сервис, который позволяет купить лишнюю еду из ресторанов, кафе и пекарен со скидкой.
У сервиса в столице пока десять партнеров, а на сайте проекта еду можно заказать у трех. Проект позиционирует себя как инициативу по борьбе с проблемой food waste.
"Очень многие рестораны даже не считают свои отходы, а там есть продукты, которые еще совершенно нормальные", – объяснил телеканалу Москва 24 основатель сервиса Рудольф Ан.
До ресторанов покупателям придется сходить самим, так как доставку это приложение не предусматривает.
Размер скидок зависит от себестоимости. Например, пирожное, покрытое дорогим шоколадом, продается со скидкой лишь в 15 процентов. В целом рестораны готовы уступить до 70 процентов стоимости.
"У нас более десяти заведений, которые подписаны, и более 30, которые согласились сотрудничать. Нужно какое-то время, чтобы подписать договор, загрузить меню, фотографии. Так что скоро будет больше", – уточнил Рудольф Ан.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует выпустить мобильное приложение о качестве продуктов питания. С помощью сервиса россияне могли бы выбирать качественные товары и составлять правильный рацион. Информационный ресурс создадут на базе действующего сайта ведомства.
Помимо этого, планируется выпустить мобильное приложение, чтобы пользователи могли сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт. Также в надзорном ведомстве хотят организовать образовательные программы о здоровом питании, борясь таким образом с ожирением.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: