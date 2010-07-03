В Москве запустили сервис по продаже лишней еды из кафе и ресторанов

В Москве заработал сервис по продаже лишней еды

В столице запустили сервис, который позволяет купить лишнюю еду из ресторанов, кафе и пекарен со скидкой.

У сервиса в столице пока десять партнеров, а на сайте проекта еду можно заказать у трех. Проект позиционирует себя как инициативу по борьбе с проблемой food waste.

"Очень многие рестораны даже не считают свои отходы, а там есть продукты, которые еще совершенно нормальные", – объяснил телеканалу Москва 24 основатель сервиса Рудольф Ан.

До ресторанов покупателям придется сходить самим, так как доставку это приложение не предусматривает.

Размер скидок зависит от себестоимости. Например, пирожное, покрытое дорогим шоколадом, продается со скидкой лишь в 15 процентов. В целом рестораны готовы уступить до 70 процентов стоимости.

"У нас более десяти заведений, которые подписаны, и более 30, которые согласились сотрудничать. Нужно какое-то время, чтобы подписать договор, загрузить меню, фотографии. Так что скоро будет больше", – уточнил Рудольф Ан.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует выпустить мобильное приложение о качестве продуктов питания. С помощью сервиса россияне могли бы выбирать качественные товары и составлять правильный рацион. Информационный ресурс создадут на базе действующего сайта ведомства.

Помимо этого, планируется выпустить мобильное приложение, чтобы пользователи могли сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт. Также в надзорном ведомстве хотят организовать образовательные программы о здоровом питании, борясь таким образом с ожирением.

