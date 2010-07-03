Москвичи получат деньги за бронь столика

Пользователи программы лояльности "Больше" оператора мобильной связи Tele2 могут получить кэшбэк от 100 до 200 рублей при бронировании столика в более чем 150 столичных ресторанах.
Абоненты могут не просто заказать удобный столик в кафе или ресторане, но и получить кэшбэк за раннее бронирование. Для этого нужно выбрать ресторан и нажать на кнопку активации. Затем пользователь попадает на платформу бронирования. После посещения ресторана сумма поступит на абонентский счет клиента. Средства можно использовать для оплаты услуг связи.
В список ресторанов, за бронирование столика в которых можно получить кэшбэк, входят сеть Novikov Group, "Чайхона № 1", кафе "Жан-Жак", Ginza Project, "Рестораны Раппопорта", White Rabbit и многие другие.
В первый месяц тестирования программы самыми популярными оказались рестораны Ginza Project, а вторую позицию пока занимают заведения, открытые знаменитым ресторатором Аркадием Новиковым и партнерами. На третьем месте – "Чайхона № 1". Четвертую позицию занимает сеть французских кафе Дмитрия Борисова "Жан-Жак", а замыкает список лидеров "Урюк".
Директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк рассказал, что в приложение "Мой Tele2" интегрировали новые возможности в рамках развития экосистемы цифровых услуг и реализации стратегии lifestyle enabler. Клиенты используют приложение для активаций программы лояльности.
"Более чем пятикратный рост участников программы за 2018 год говорит о том, что нам удалось угадать интересы клиентов и подготовить по-настоящему востребованные продукты. Недавно мы запустили новое предложение, которое ориентировано на любителей ресторанной кухни. Клиенты могут выбирать из обширного списка заведений, который включает как рестораны премиум-сегмента, так и демократичные варианты", – отметил Колесняк.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.