Москвичи получат деньги за бронь столика

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Пользователи программы лояльности "Больше" оператора мобильной связи Tele2 могут получить кэшбэк от 100 до 200 рублей при бронировании столика в более чем 150 столичных ресторанах.

Абоненты могут не просто заказать удобный столик в кафе или ресторане, но и получить кэшбэк за раннее бронирование. Для этого нужно выбрать ресторан и нажать на кнопку активации. Затем пользователь попадает на платформу бронирования. После посещения ресторана сумма поступит на абонентский счет клиента. Средства можно использовать для оплаты услуг связи.

В список ресторанов, за бронирование столика в которых можно получить кэшбэк, входят сеть Novikov Group, "Чайхона № 1", кафе "Жан-Жак", Ginza Project, "Рестораны Раппопорта", White Rabbit и многие другие.

В первый месяц тестирования программы самыми популярными оказались рестораны Ginza Project, а вторую позицию пока занимают заведения, открытые знаменитым ресторатором Аркадием Новиковым и партнерами. На третьем месте – "Чайхона № 1". Четвертую позицию занимает сеть французских кафе Дмитрия Борисова "Жан-Жак", а замыкает список лидеров "Урюк".

Директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк рассказал, что в приложение "Мой Tele2" интегрировали новые возможности в рамках развития экосистемы цифровых услуг и реализации стратегии lifestyle enabler. Клиенты используют приложение для активаций программы лояльности.

"Более чем пятикратный рост участников программы за 2018 год говорит о том, что нам удалось угадать интересы клиентов и подготовить по-настоящему востребованные продукты. Недавно мы запустили новое предложение, которое ориентировано на любителей ресторанной кухни. Клиенты могут выбирать из обширного списка заведений, который включает как рестораны премиум-сегмента, так и демократичные варианты", – отметил Колесняк.

