Интернет-трафик на станции "Лермонтовский проспект" вырос более чем на 20%

Tele2 проанализировала потребление трафика на новой ветке метро с помощью big data. Анализ пользовательской активности был проведен на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро.
После запуска четырех новых станций нагрузка на сеть Tele2 в метро перераспределилась. На пересадочной станции "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии потребление дата-трафика выросло более чем на 20%, на станции "Выхино" оно снизилось на 10%.
3 июня была открыта первая очередь Некрасовской линии метро на юго-востоке Москвы. Tele2 обеспечила стопроцентное покрытие станций, переходов, эскалаторов нового участка, что позволило оператору оценить изменение маршрутов передвижения жителей близлежащих районов Москвы.
Строительство и запуск новой линии повлияли на миграцию трафика абонентов. Рост трафика оператор зафиксировал на "Лермонтовском проспекте", где пересекаются Некрасовская и Таганско-Краснопресненская линии. Отмечается, что с 3 июня потребление интернета здесь увеличилось более чем на 20%.
Такая динамика объясняется также ростом пассажиропотока на железнодорожной платформе Косино. Также отмечается, что потребление услуг связи снизилось и на восточном участке Калининско-Солнцевской линии, которую до запуска новой ветки использовали жители Некрасовки.
"Это наш город": Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
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