Названы самые востребованные digital-каналы клиентов Tele2

Компания Tele2 заявила, что ее клиенты пользуются чатом в мобильном приложении оператора и интересуются пакетным наполнением тарифов. В первом полугодии 2019 года число обращений через digital-каналы увеличилось на 75 процентов.
У столичных абонентов самым популярным способом связи стал онлайн-чат в мобильном приложении "Мой Tele2". На него приходится до половины всех запросов. Также замечен рост числа обращений, которые обработал чат-бот. Их доля достигает 12 процентов.
Больше всего обработанных обращений касается условий тарифа, управления SIM-картой, работы личного кабинета, услуг мобильной коммерции. В социальных сетях преобладают вопросы о бесплатных сервисах "Перенос остатков" и "Делитесь гигабайтами".
Среди самых необычных запросов в службу поддержки Tele2 – просьба найти номер больницы, где проходили роды, и помочь с поиском кафе, где продается лапша по акции. В компании отметили, что все необычные обращения были обработаны, пользователи получили ответы на них.
"Наша ключевая цель на телекоммуникационном рынке – стать лучшей сервисной компанией. Именно поэтому высокий уровень клиентского обслуживания – один из главных приоритетов в нашей работе. Порядка 97 процентов обращений решаются на первой линии. Клиенты положительно оценивают работу контактного центра, о чем свидетельствует стабильно высокий уровень удовлетворенности сервисом", – заявила директор по клиентскому сервису "Tele2 Москва" Ирина Буцких.
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