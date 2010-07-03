Названы самые востребованные digital-каналы клиентов Tele2

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания Tele2 заявила, что ее клиенты пользуются чатом в мобильном приложении оператора и интересуются пакетным наполнением тарифов. В первом полугодии 2019 года число обращений через digital-каналы увеличилось на 75 процентов.

У столичных абонентов самым популярным способом связи стал онлайн-чат в мобильном приложении "Мой Tele2". На него приходится до половины всех запросов. Также замечен рост числа обращений, которые обработал чат-бот. Их доля достигает 12 процентов.

Больше всего обработанных обращений касается условий тарифа, управления SIM-картой, работы личного кабинета, услуг мобильной коммерции. В социальных сетях преобладают вопросы о бесплатных сервисах "Перенос остатков" и "Делитесь гигабайтами".

Среди самых необычных запросов в службу поддержки Tele2 – просьба найти номер больницы, где проходили роды, и помочь с поиском кафе, где продается лапша по акции. В компании отметили, что все необычные обращения были обработаны, пользователи получили ответы на них.

"Наша ключевая цель на телекоммуникационном рынке – стать лучшей сервисной компанией. Именно поэтому высокий уровень клиентского обслуживания – один из главных приоритетов в нашей работе. Порядка 97 процентов обращений решаются на первой линии. Клиенты положительно оценивают работу контактного центра, о чем свидетельствует стабильно высокий уровень удовлетворенности сервисом", – заявила директор по клиентскому сервису "Tele2 Москва" Ирина Буцких.