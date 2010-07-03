Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

14:15

Эксперты рассказали, как сэкономить деньги

экономика

Фото: depositphotos/mizar_219842

Эксперты по финансовой грамотности рассказали о самых распространенных ошибках людей в вопросах экономии своего бюджета, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Не откладывайте деньги без определенной цели. Намного легче множить сбережения, заранее определив цель и необходимую сумму. Экономить деньги нужно в меру, поскольку чрезмерный аскетизм приведет к резкому срыву.

Не стоит слишком часто посещать распродажи, поскольку крупные скидки стимулируют людей покупать больше товаров, чем они хотят приобрести на самом деле. Так стремление сэкономить оборачивается лишь дополнительными тратами.

Специалисты также советуют не экономить на продуктах питания. Дешевые и некачественные продукты сберегут деньги, однако могут вызвать проблемы со здоровьем. Лечение обойдется намного дороже, чем сумма, которую удалось сэкономить на еде.

Ранее социологи выяснили, на чем чаще всего экономят россияне. Почти половина опрошенных (46%) граждан отказываются от отпусков из-за нехватки денег. На походе в театры и кинотеатры экономят 29%, на лечении – 27%. Отмечается, что доля тех, кто экономит на медицине, увеличилась с 2015 года на 5%.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика