Эксперты рассказали, как сэкономить деньги

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Эксперты по финансовой грамотности рассказали о самых распространенных ошибках людей в вопросах экономии своего бюджета, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Не откладывайте деньги без определенной цели. Намного легче множить сбережения, заранее определив цель и необходимую сумму. Экономить деньги нужно в меру, поскольку чрезмерный аскетизм приведет к резкому срыву.

Не стоит слишком часто посещать распродажи, поскольку крупные скидки стимулируют людей покупать больше товаров, чем они хотят приобрести на самом деле. Так стремление сэкономить оборачивается лишь дополнительными тратами.

Специалисты также советуют не экономить на продуктах питания. Дешевые и некачественные продукты сберегут деньги, однако могут вызвать проблемы со здоровьем. Лечение обойдется намного дороже, чем сумма, которую удалось сэкономить на еде.

Ранее социологи выяснили, на чем чаще всего экономят россияне. Почти половина опрошенных (46%) граждан отказываются от отпусков из-за нехватки денег. На походе в театры и кинотеатры экономят 29%, на лечении – 27%. Отмечается, что доля тех, кто экономит на медицине, увеличилась с 2015 года на 5%.

