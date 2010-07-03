Стало известно, на чем экономят россияне

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Социологи выяснили, на чем чаще всего экономят россияне. Почти половина опрошенных (46%) аналитическим центром НАФИ россиян отказываются от отпусков из-за нехватки денег. На походе в театры и кинотеатры экономят 29%, на лечении – 27%. Результаты опроса передает ТАСС.

"Из-за нехватки денег россияне чаще экономили на отдыхе: об этом сказали 46% опрошенных", – сказано в исследовании.

Отмечается, что доля тех, кто экономит на медицине, увеличилась с 2015 года на 5%.

Около 24% россиян готовы отказаться от поездок к родственникам и друзьям, 21% – от покупки одежды и обуви, 18% экономят свои средства на покупке предметов домашнего обихода.

Процент россиян, которые стараются сэкономить на собственном образовании и обучении детей, вырос с 2015 года и составил 10% и 9% соответственно. Тогда данный показатель находился на уровне 6%, а в 2018 году уменьшился до 4%.

Опрос проводился в августе 2019 года. Участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет в 52 регионах РФ. Погрешность не превышает 3,4%, добавили социологи.

Другой опрос среди россиян провел сервис для путешественников. Выяснилось, что осенью наибольшее число граждан хочет провести отпуск у моря. Самыми популярными направлениями стали Армения, Германия, Испания, Италия, Узбекистан, Молдавия, Казахстан, Израиль, Турция и Черногория.

