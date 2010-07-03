Россияне рассказали о планах на осенний отдых

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Осенний отпуск россияне хотели бы провести у моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги опроса популярного сервиса для путешественников.

В число самых популярных направлений входят Узбекистан, Армения, Германия, Испания, Италия, Молдавия, Казахстан, Израиль, Турция и Черногория.

38 процентов респондентов хотят отдохнуть у моря. Экскурсионные туры по Европе интересуют 14 процентов опрошенных. Шесть процентов участников опроса проголосовали за отдых на даче, девять процентов высказались за походы в лес или на рыбалку.

Между тем российские туристы стали экономить во время отдыха за границей. По словам экспертов, в первую очередь это касается путешественников бюджетного и нижней планки среднего ценового уровня.

Эксперты заметили новую тенденцию – сдвиг спроса на туры по периодам. В результате наиболее востребованными у российских туристов месяцами в этом году оказались июнь и сентябрь.

При этом, как ранее сообщал телеканал Москва 24, треть россиян продолжает трудиться в отпуске. Согласно опросу, многие продолжают решать рабочие вопросы даже на пляже. Люди проверяют почту, отвечают на письма и телефонные звонки, доделывают отчеты. При этом большинство респондентов утверждает, что делает это не по своей доброй воле, а по настойчивой просьбе руководителей.

