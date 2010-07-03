Стало известно, жители каких стран путешествуют по миру чаще всех

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жители Великобритании, США и Китая чаще всего путешествовали за границу на самолетах в 2018 году. Об этом сообщили в АТОР со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Более 126 миллионов британцев (8,6 процента всех пассажиров) летали в другие страны. На втором месте – США (111,5 миллионов или 7,6 процента всех авиапассажиров), третью позицию занимает КНР – 97 миллионов граждан (6,6 процента общего потока). Четвертое и пятое место у Германии и Франции.

Ранее стало известно, что россияне с начала года увеличили траты на отдых внутри страны на 10-15 процентов. По данным Росстата, в 2018 году организованные туристы потратили на поездки по стране свыше 60 миллиардов рублей, то есть на 14 процентов больше, чем годом ранее. Общая стоимость купленных турпакетов равнялась 293,5 миллиарда рублей. Положительная динамика сохраняется и в этом году.

Между тем российские туристы стали экономить во время отдыха за границей. По словам экспертов, в первую очередь это касается путешественников бюджетного и нижней планки среднего ценового уровня.

Эксперты заметили новую тенденцию – сдвиг спроса на туры по периодам. В результате наиболее востребованными у российских туристов месяцами в этом году оказались июнь и сентябрь.

По итогам 2018 года Китай занял первое место по числу туристов в Москве. За прошлый год российскую столицу посетили более 800 тысяч гостей из КНР.

