Россияне увеличили траты на внутренний отдых

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Россияне с начала года увеличили траты на отдых внутри страны на 10–15%. Об этом сообщил газете "Известия" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
По данным Росстата, в 2018 году организованные туристы потратили на поездки по стране свыше 60 миллиардов рублей, то есть на 14% больше, чем годом ранее. Общая стоимость купленных турпакетов равнялась 293,5 миллиарда рублей.
Самым популярным направлением внутреннего туризма в прошлом году был Санкт-Петербург. В составе организованных групп город на Неве посетило свыше 438 тысяч человек. За ним следуют Москва (320,3 тысячи туристов) и курорты Краснодарского края (227 тысяч человек). В топ-5 также вошли Крым (128,3 тысячи туристов) и Татарстан (120,2 тысячи человек).
Положительная динамика сохраняется и в этом году, отметил Юрий Барзыкин. Так, с января по июль расходы россиян на внутренний отдых выросли на 10–15% по сравнению с первыми семью месяцами 2018 года. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, сейчас средние затраты на одного туриста составляют 46 тысяч рублей, тогда как в 2018 году – 43 тысячи.
Как рассказала изданию глава пресс-службы туроператора "Интурист" Дарья Домостроева, туроператоры также отмечают увеличение трат на отпуск, объясняя это ростом НДС и цен на авиаперевозки. По ее словам, в секторе организованного туризма внутри страны лидерство сейчас принадлежит Сочи.
"У нас на Сочи приходится более 55% всех бронирований пляжных туров на черноморском побережье", – отметила Домостроева. "В Анапе наиболее востребованы объекты размещения, работающие по системе all inclusive в средней ценовой категории", – уточнила она, добавив, что в Крыму, например, особым спросом пользуются пансионаты с собственной парковкой, так как туристы планируют добраться до курортов самостоятельно на машине по Крымскому мосту.
Кроме того, Юрий Барзыкин напомнил, что в последнее время все более активно развиваются новые направления – гастрономический, спортивный и экстремальный туризм. Россияне также все чаще предпочитают совмещать пляжный и культурно-познавательный отдых, отметил вице-президент РСТ.
Ранее глава комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина назвала самые популярные направления внутреннего туризма в России. По ее словам, наиболее востребованными внутренними направлениями стали Симферополь, Сочи, Москва, Петербург, Анапа, а также Калининград, Краснодар и Минеральные Воды. Средняя стоимость перелета в эти города составляет от 12 до 17 тысяч рублей.
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