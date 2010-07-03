Названы самые популярные направления внутреннего туризма

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина назвала самые популярные направления внутреннего туризма в России. Ее слова приводит РИА Новости.
"Самыми востребованными внутренними направлениями стали Симферополь, Сочи, Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды", – рассказала Сутормина, добавив, что средняя стоимость перелета в перечисленные города составляет от 12 до 17 тысяч рублей.
Вместе с тем отмечены рекордные показатели Крыма: на него приходится от 20 до 25% всех перелетов. Этому поспособствовало снижение цены на перелет с 12446 до 10844 рублей по сравнению с 2018 годом.
Из зарубежных маршрутов наиболее популярны у россиян Черногория, Испания, Чехия, Турция и Болгария.
Ранее генконсул России в Анталье Олег Рогоза рассказал, на что туристам стоит обратить внимание, чтобы сделать свой отдых максимально безопасным. По его словам, нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Ежегодно фиксируется большое количество инфарктов, инсультов и сердечных приступов. Генконсул подчеркнул, что особенно бдительными нужно быть людям с хроническими заболеваниями, так как в жарком климате они могут обостриться.
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