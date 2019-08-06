Турагенты-мошенники срывают отдых россиян

Около 70 туроператоров исключили из единого реестра, и это только за июль. Об этом рассказали в Ростуризме. Лицензии компании лишили из-за того, что там не смогли подтвердить финансовые гарантии, они обанкротились.

Многим путешественникам перед этим предлагались дешевые путевки с большими скидками. Однако прямо перед самым вылетом выяснялось, что ничего не проплачено и деньгу ушли в никуда. В итоге отдых был сорван у сотен россиян. Клиенты обращаются в суды.

Тем временем в Ростуризме предупреждают, что необходимо несколько раз перепроверить туроператора прежде, чем оплачивать путевку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.