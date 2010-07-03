Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Летнее тепло вернется в Москву к следующей среде. Температура поднимется до 22–24 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В воскресенье и понедельник в столице будет еще прохладно, не исключены дожди.
"Два дня мы еще мерзнем – сегодня и завтра, причем завтра будет еще холоднее, чем сегодня. Ночью плюс 5–7, по области плюс 3–8, это уже просто середина осени, и днем в лучшем случае 11–13 Москва, и 9–14 – по области", – цитирует синоптика РИА Новости.
По его словам, во вторник немного потеплеет. Ночью ожидается 7–9 градусов, днем воздух прогреется до 16–18 в Москве и до 15–20 по области. Со среды показатели начнут возвращаться к климатической норме.
"Со среды... температура вернется в рамки климатической нормы: плюс 20-22 – Москва, 18-22 – по области, но без дождей не обойдется", – отметил Тишковец.
В четверг будет еще теплее. Температура в столице поднимется до 22–24 градусов, по области – до 20–25. В пятницу станет немного прохладнее, но это все еще будет в рамках августовской нормы – 21–23 в Москве и 19–24 градуса по области. Всю неделю будут идти дожди, а к выходным придут ливни с грозами.
Сегодняшний же день может стать самым холодным днем в Москве более чем за 70 лет, добавил специалист. Столбики термометров сегодня поднимутся не выше 15 градусов, по области – 17 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди.
Северо-западный ветер подует со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление остается ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба.
Стало известно, когда в Москве потеплеет
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