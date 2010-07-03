Холодный июль не заставил российских туристов "бежать" в теплые страны

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Холодное лето не повлияло на турпоток россиян в теплые страны. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

"По мнению ведущих игроков рынка, нынешнее "неудачное" лето в Центральной России практически не оказало влияния на типичную для этого времени картину туристического спроса", – сказано в сообщении организации. Как пояснили эксперты туриндустрии, если бы российские туристы стремились "убежать" в настоящее лето, то доля продаж last minute по пляжным направлениям в июле значительно бы выросла.

"Такого роста в компаниях не видят. Зато видят, что в целом этим летом доля тех, кто в теории может поддаться настроению и купить тур на ближайшие даты, весьма невелика", – констатировали представители АТОР.

Как считают специалисты, сегодняшняя "нечувствительность" туристического рынка к погоде обусловлена экономической ситуацией. По данным АТОР, с 2017 года на рынке пакетных туров сократилась доля клиентов, готовых "сорваться и поехать в последний момент". К тому же у большинства работающих россиян отпуска расписаны задолго до прихода лета, и туры предпочитают покупать заранее, пояснили эксперты. А "у людей со свободным графиком все меньше денег на спонтанные покупки отдыха", добавили в АТОР.

Ранее сообщалось, что цены на турпутевки до конца июля снизились на 30–40%. Нераспроданные путевки в Болгарию, Доминикану, Кипр, Таиланд и Вьетнам стали предлагать по специальным ценам. Так, за неделю отдыха в трехзвездочном отеле в Болгарии в среднем просили 30 тысяч рублей.

31 июля может стать самым холодным днем с начала месяца. По прогнозам, в среду воздух в столице прогреется максимум до +14 градусов, а порывы северо-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду.