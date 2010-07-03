Среда может стать самым холодным днем июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Последний день июля может оказаться самым холодным днем месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Днем температура воздуха в городе прогреется максимум до +14 градусов, а ночью – до +10. Ветер будет удерживать северо-западное направление. Его скорость составит до 11 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Накануне метеоролог сообщала, что вторник может стать самым холодным днем месяца. По ее данным на 16:00 30 июля в городе было всего 16,1 градуса тепла. Она отметила, что среднесуточная температура на 6 градусов ниже климатической нормы. По словам Поздняковой, в среду будет еще холоднее.

Ранее сообщалось, что до 1 августа в Москве сохранится ветреная погода. В связи с этим желтый уровень погодной опасности в городе продлили до полудня четверга.

Кроме того, с 21:00 30 июля до 21:00 31 июля действует предупреждение о дожде. Москвичам прогнозировали резкое похолодание из-за прихода арктического воздуха.

