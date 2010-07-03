Ветреная погода сохранится в Москве до 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Из-за ветра в Москве продлен желтый уровень погодной опасности до 12:00 1 августа, сообщает Гидрометцентр России. А с 21:00 30 июля до 21:00 31 июля сохраняется предупреждение о дожде.
Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании в столице из-за прихода арктического воздуха. Ночь на вторник стала самой холодной в этом месяце. В районе ВДНХ столбики термометров опускались до 9,5 градуса. Предыдущий минимум был зафиксирован 1 июля (10,4 градуса). В остальные дни недели прогнозируется до +20 градусов.
Пик холода обещают в среду. В ночь на 31 июля похолодает до 7–9 градусов, по области – от 5 до 10 градусов. Это ниже нормы примерно на восемь–девять градусов.
В августе температура окажется близка к климатической норме. Для европейской части России среднемесячная температура этого месяца составляет +16,5 градуса.
"Климат-контроль": какая погода ожидает москвичей в последние дни июля
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