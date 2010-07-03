МЧС рассказало о правилах поведения во время грозы

В МЧС рассказали о правилах безопасности во время гроз и ливней. В ведомстве посоветовали отключить всю электронику, если непогода застала вас в помещении.
Также нужно плотно закрыть окна, двери и не подходить к ним близко. Кроме этого, не стоит дотрагиваться до металлических водопроводных кранов. Если непогода застала на природе, не стоит находиться у костра, так как столб горячего воздуха хорошо проводит электричество.
Когда гроза или ливень застали на городской улице, нужно укрыться в ближайшем магазине или жилом доме, потому что они оборудованы громоотводами. Если поблизости нет никаких зданий, лучше переждать непогоду на корточках под невысокими растениями.
Министерство здравоохранения Московской области ранее сообщило, что справиться с плохим настроением во время холодной дождливой погоды поможет смена имиджа, яркие краски в гардеробе и интерьере, перестановка в доме и регулярные занятия спортом.
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