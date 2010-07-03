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11:16

В Лондоне женщина вышла на прогулку голой из-за жары

происшествия общество за рубежом погода

11:16

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Фото: twitter.com/justchibz

В восточной части Лондона, Великобритания, женщина разделась догола из-за аномальной жары. Видео опубликовал пользователь под ником @justchibz в своем микроблоге Twitter.

На кадрах показано, как голая женщина в легкой обуви переходит дорогу и кричит на мужчину, идущего впереди. Автор публикации отметил, что подобное можно увидеть только на востоке Лондона.

В комментариях пользователи с пониманием отнеслись к решению женщины.

"Чувак, я не могу ее судить, на улице адски жарко", – пишет один из них. Другой человек отметил, что весь Лондон в общем-то готов последовать ее примеру.

Ранее ученые объяснили аномальную жару в странах Европы. Высокая температура пришла в европейские страны с волной горячего воздуха из Африки. Такой перенос воздушных масс в направлении север-юг является частью меридиональных процессов.

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