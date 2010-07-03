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27 июля, 00:00

Ученые объяснили жару в Европе и холод в России

общество погода

27 июля, 00:00

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание, передает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, высокая температура пришла в европейские страны с волной горячего воздуха из Африки, а вот в Россию вторглись холода с Северного полюса. Эксперт говорит, что такой перенос воздушных масс в направлении север-юг — это часть меридиональных процессов.

"Сейчас идет движение вдоль меридианов. Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север. И наоборот: холодный воздух с полюса проникает далеко на юг и сталкивается там с теплыми воздушными массами, что и приводит к сильным ливням", – отметила Позднякова.

Климатолог добавила, что эти события связаны с глобальными изменениями погоды, которые знаменуют собой начало новой климатической эпохи. Она пояснила, что эпоха западно-восточного переноса длится примерно 25-30 лет, в то время как периоды меридиональных процессов более короткие.

К примеру, жара, которая наблюдается в Европе, была и раньше, – в 16 веке. При этом ученые пока не могут предсказать, сколько именно продлится каждая климатическая эпоха.

"История метеонаблюдений длится всего 170 лет, а наша планета гораздо, гораздо старше. Мы даже не знаем, чем вызвана смена климатических эпох — это могут быть и астрономические факторы, и смена магнитных полей Земли. Кроме того, есть и антропогенный фактор — деятельность человека может изменить периодичность этих эпох, сделать их более яркими или более длительными", – добавила она.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Москве и на севере европейской части России резко похолодает. В некоторые регионы придут дожди и даже мокрый снег. В столице 30 и 31 будут аномально холодными. Ночные температуры – 5-10 градусов, а днем – 11-16, что на 9 градусов ниже климатической нормы.

При этом страны Европы страдают от аномальной жары: на этой неделе в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах и других государствах воздух прогревался до +42 и выше.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидают последние жаркие дни. В субботу, 27 июля, воздух в городе прогреется до +28 градусов. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет слабо падать, однако фон его все еще будет близок к нормальному.

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