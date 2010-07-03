Более 650 человек искупались в столичных водоемах за прошедшие сутки

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Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы за 26 июля смогли зафиксировать почти 660 человек, которые решили искупаться в столичных водоемах. Любителей рыболовства оказалось втрое меньше. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Всего в местах массового отдыха ответственности поисково-спасательной службы зафиксировано 8 тысяч 428 отдыхающих. Из них 657 купающихся и 211 рыбаков", – заявили в пресс-службе.

Максимальная температура воды была зафиксирована на станциях МГПСС "Татарово" и "Рублево". Ее значение составило 22 градуса. Самая низкая температура в 18 градусов отмечена сразу на 6 участках: "Кожухово", "Борисовская", "Пансионат", "Троицкая", "Академическая" и "Косино".

В пресс-службе ведомства также подчеркнули, что в связи с установившейся в столичном регионе жаркой погодой сотрудники МГПСС перешли на усиленный режим работы. Количество спасателей на водоемах было увеличено с 70 человек до 100.

"Спасателями будут осуществляться пешие патрулирования и патрулирования с помощью плавательных средств – моторной и гребной лодки, а также спасательных катеров", – добавили в пресс-службе.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильной жаре. За прошедшие сутки воздух прогревался до плюс 27 градусов. Синоптики пояснили, что столичный регион находится под влиянием гребня антициклона. Ожидается, что сегодня столбики термометра в середине дня покажут 28 градусов.