Москвичей предупредили о надвигающейся жаре

Днем в пятницу, 26 июля, столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов. По информации синоптиков, столичный регион находится под влиянием гребня антициклона.
"Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Небольшие кратковременные дожди лишь освежат воздух", – указывается на портале "Метеоновости".
Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.
В субботу станет еще жарче: столбики термометра покажут 28 градусов. В такую погоду для прогулок рекомендуется выбирать светлую одежду из легких натуральных тканей. Также не стоит забывать про головной убор и солнцезащитные средства. Врачи рекомендуют пить много воды, отказаться от жирной и острой пищи, кофе, алкоголя и сладких газированных напитков.
По словам научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в воскресенье резко похолодает. 29-31 июля Москву ждет ультраполярное вторжение холодных воздушных масс. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 5-10 градусов, а днем ожидается 10-15 градусов. По данным синоптиков, это показатели конца сентября-начала октября.
"В эту пятницу-субботу москвичи поедут на дачу в шортах и майках, а обратно из-за прихода ультраполярного холода – в ушанках и ватниках", – сказал синоптик.
Устойчивые плюс 20-22 градуса тепла вернутся в Москву лишь 3-4 августа.
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