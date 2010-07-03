Москвичей предупредили о надвигающейся жаре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Днем в пятницу, 26 июля, столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов. По информации синоптиков, столичный регион находится под влиянием гребня антициклона.

"Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Небольшие кратковременные дожди лишь освежат воздух", – указывается на портале "Метеоновости".

Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.

В субботу станет еще жарче: столбики термометра покажут 28 градусов. В такую погоду для прогулок рекомендуется выбирать светлую одежду из легких натуральных тканей. Также не стоит забывать про головной убор и солнцезащитные средства. Врачи рекомендуют пить много воды, отказаться от жирной и острой пищи, кофе, алкоголя и сладких газированных напитков.

По словам научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в воскресенье резко похолодает. 29-31 июля Москву ждет ультраполярное вторжение холодных воздушных масс. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 5-10 градусов, а днем ожидается 10-15 градусов. По данным синоптиков, это показатели конца сентября-начала октября.

"В эту пятницу-субботу москвичи поедут на дачу в шортах и майках, а обратно из-за прихода ультраполярного холода – в ушанках и ватниках", – сказал синоптик.

Устойчивые плюс 20-22 градуса тепла вернутся в Москву лишь 3-4 августа.

