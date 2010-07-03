Пятница и суббота станут самыми жаркими днями июля

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пятница и суббота, 26 и 27 июля, станут самыми жаркими днями уходящего месяца в столичном регионе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Синоптики обещают, что последним дождливым днем на этой неделе станет четверг – ожидаются короткие дожди с грозами. В пятницу днем воздух прогреется до 26–28 градусов в Москве и 23–28 – по области. В субботу будет еще жарче – 27–29 градусов в столице и 25–30 – в Подмосковье.
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Он отметил, что северо-восточный ветер откроет железные врата Карского моря, откуда в Москву и придет очень холодный воздух. Ночью в понедельник, 29 июля, температура составит 8–13 градусов выше нуля, днем – 13–18 градусов, возможны короткие дожди. Пик придется на вторник и среду, 30–31 июля. В ночные часы температура понизится до 5–10 градусов, днем – до 10–15 градусов, что соответствует нормам конца сентября–начала октября.
В последний раз такие волны холода в конце июля наблюдались в 1971–1979 годах, при этом самым холодным конец второго месяца лета выдался в 1916 году.
Вместе с тем Тишковец добавил, что устойчивое лето с температурой от 20 до 22 градусов тепла вернется в Москву 3–4 августа.
Ранее сообщалось, что в грядущие выходные в Москве ожидаются перепады температур. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в субботу, 27 июля, будет до 28 градусов тепла, но уже в воскресенье в столицу придет похолодание – воздух прогреется не выше 20 градусов. Также увеличится вероятность дождя.
"Утро": воздух прогреется до +23 градусов днем 25 июля
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: