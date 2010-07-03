В Москве в выходные ожидаются перепады температур

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики ожидают перепадов температур в Москве в ближайшие выходные, сообщает РИА Новости.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в субботу, 27 июля, будет очень тепло (до 28 градусов выше нуля), но уже в воскресенье в столицу придет похолодание – воздух прогреется не выше 20 градусов. Также увеличится вероятность дождя. Подобные перемены эксперты связывают с адвекцией холодного воздуха по периферии антициклона, который сформируется над Скандинавией.

Ожидается, что прохладная погода сохранится до конца июля. На следующей неделе днем температура воздуха не будет превышать 14-15 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о продлении в Москве желтого уровня погодной опасности до 12:00 25 июля из-за дождя.