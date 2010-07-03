ЦОДД рекомендовал автомобилистам соблюдать дистанцию в дождь

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центр организации дорожного движения у себя в Twitter порекомендовал автомобилистам в дождь держать дистанцию, а пешеходам – "зонты и друг друга".

Также в ведомстве советуют быть внимательными и не укрываться под деревьями и щитами. При этом в ЦОДД напомнили, что при обнаружении сломанного светофора или знака, можно позвонить по номеру "3210".

"Сейчас кааак польет", - предупреждает МСЧ.



Но мы-то с вами знаем, что делать: автомобилистам - держать дистанцию, пешеходам - держать зонты и друг друга. Всем - быть внимательными на дороге и не укрываться под деревьями и щитами.



А если где сломается светофор или знак - 3210. pic.twitter.com/yOltgw1i8o — ЦОДД (@gucodd) 22 июля 2019 г.



Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. Предупреждение будет действовать с 23 июля до вечера 24 июля. По словам синоптиков, жителям столичного региона нужно быть особенно внимательными с 12:00 вторника до 21:00 среды. В отдельных районах города не исключены грозы.