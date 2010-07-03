Новые камеры установили на дорогах Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На дорогах Москвы установлено еще 14 камер фотовидеофиксации. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Новые камеры фиксируют проезд на красный, выезд за стоп-линию и поворот не из того ряда. Отмечается, что в 2018 году на этих участках произошло от трех до шести ДТП.

В частности, камеры установили на Панфиловском проспекте, проспекте Мира, Бутырской улице, Софийской набережной, Ленинском и Мичуринском проспектах и других.

Камеры фотовидеофиксации появились еще по 14 адресам. Места выбраны неслучайно - в прошлом году на этих участках произошло от 3 до 6 ДТП. Новые камеры фиксирют проезд на красный, выезд за стоп-линию и поворот не из того ряда.



Все локации камер тут: https://t.co/E8HoQhzFCT. pic.twitter.com/8Y4S2xh4kZ — ЦОДД (@gucodd) 17 июля 2019 г.



Владимир Путин ранее потребовал прекратить прятать камеры на автомобильных дорогах.

По словам президента, камеры на дорогах устанавливаются для снижения аварийности и травматизма – их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф.