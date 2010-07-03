Опубликован список камер на дорогах в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья представило на своем сайте полный перечень мест стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации после поручения Владимира Путина.

"Для удобства автомобилистов опубликован также список передвижных комплексов, которые могут менять место дислокации. Мобильные комплексы хорошо заметны на дороге – на машинах есть соответствующая символика", – приводятся в сообщении слова главы министерства Алексея Гержика.

Посмотреть места установки камер можно на интерактивной карте.

Отмечается, что на территории Подмосковья работает более 1,2 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

В пресс-службе Минтранса добавили, что в местах установки комплексов аварийность снижается на 20–30%. За пять месяцев текущего года на подмосковных дорогах количество ДТП сократилось на 8%, количество погибших и раненых снизилось на 7%.

26 июня Путин потребовал прекратить прятать камеры на автомобильных дорогах. Об этом он заявил на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.

По словам президента, камеры на дорогах устанавливаются для снижения аварийности и травматизма – их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф.

Ранее Минтранс предлагал изменить принципы установки дорожных камер. Ведомство разработало методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, четкие правила установки камер хотят закрепить и в федеральном законодательстве.

