Дорожные камеры будут ставить в местах массовых ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Минтранс предлагает изменить принципы установки дорожных камер, сообщает газета "Известия".

Ведомство разработало методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, четкие правила установки камер хотят закрепить и в федеральном законодательстве.

По его словам, должно быть расписано, на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и так далее. Поправки планируется внести в закон об организации дорожного движения.

Такое внимание к вопросу связано с недавним скандалом с установкой частных камер. Их размещали слишком близко друг к другу. Эксперты говорят, что они не снижают аварийность, а только пополняют доходы бюджетов и бизнесменов.

Сейчас в стране почти 12 тысяч стационарных и 4 тысячи передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений.

Дорожные камеры предлагают устанавливать в местах массовых ДТП

Ранее сообщалось, что на столичных дорогах установили 582 новые камеры видеонаблюдения. Камеры в том числе появились на МКАД, третьем транспортном кольце и в ТиНАО, и таким образом их общее число превысило 2,5 тысячи.

Все камеры фиксируют дорожную обстановку в режиме реального времени и передают изображения в Ситуационный центр ЦОДД. Это позволяет контролировать наиболее сложные и проблемные места, оценивать трафик и причины возникновения заторов, оперативно узнавать о событии и вовремя реагировать на любые нештатные ситуации.

Камеры видеонаблюдения являются частью интеллектуальной транспортной системы, действующей в столице с 2012 года. В систему также входят 40 тысяч светофоров, 3,7 тысячи детекторов транспорта, 48 метеостанций, 175 дорожных табло отображения информации, системы связи и серверного оборудования.