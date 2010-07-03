Около 600 камер видеонаблюдения дополнительно установили на дорогах Москвы

Фото: depositphotos/Pixinooo

На столичных дорогах установили 582 новые камеры видеонаблюдения, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ЦОДД Дмитрия Горшкова.

Он уточнил, что камеры в том числе появились на МКАД, третьем транспортном кольце и в ТиНАО, и таким образом, их общее число превысило 2,5 тысячи.

По словам Горшкова, все камеры фиксируют дорожную обстановку в режиме реального времени и передают изображения в Ситуационный центр ЦОДД. Это позволяет контролировать наиболее сложные и проблемные места, оценивать трафик и причины возникновения заторов, оперативно узнавать о событии и вовремя реагировать на любые нештатные ситуации.

Камеры видеонаблюдения являются частью интеллектуальной транспортной системы, действующей в столице с 2012 года. В систему также входят 40 тысяч светофоров, 3,7 тысячи детекторов транспорта, 48 метеостанций, 175 дорожных табло отображения информации, системы связи и серверного оборудования.

Ранее сообщалось, что свыше 8,5 тысячи камер видеонаблюдения собираются установить в Москве в ближайшие два года. Городсая система видеонаблюдения постоянно совершенствуется, установленные камеры меняют на камеры высокого разрешения.

В единый центр хранения данных интегрируются внешние системы видеонаблюдения. В 2018 году подключили около 8 тысяч камер, в том числе камеры стадиона "Лужники", торговых центров, подземных и пешеходных переходов, камеры видеонаблюдения интеллектуальной транспортной системы, метро и другие.