Нейросеть начала распознавать номера автомобилей с фотокамер в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Москве запустили искусственную нейронную сеть для распознавания автомобилей с камер фотовидеофиксации ГИБДД. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения столицы.

"Будут исключены ситуации, когда при неверном распознавании номерного знака штраф за это получает не тот, кто совершил нарушение. Кроме того, будет легче вычислить мошеннические действия по подмене номеров", – рассказал глава Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер РИА Новости.

По словам специалиста, нейросеть заменит функции специалиста ЦОДД, который проверяет соответствие номера автомобиля нарушителя с маркой машины. Теперь нейросеть сама сверит необходимые данные фиксации. Если марка машины не соответствует номерному знаку, дополнительную проверку проведет сотрудник ЦОДД.

Ранее судебные приставы рассказали, что чаще всего столичные водители получают штрафы за превышение скорости. В 2019 году количество камер на дорогах в Москве вырастет до двух тысяч. Москва занимает первое место по безопасности движения в России.

Вскоре камеры в Москве начнут фиксировать выезд на "вафельную" разметку после запрещающего сигнала светофора.