Столичных водителей будут штрафовать за выезд на "вафельницу"

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Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) усилит контроль за выездом водителей на "вафельную" разметку на запрещающий сигнал светофора.

Нарушение будет отслеживаться с помощью камер, рассказал журналистам руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

По его словам, в настоящее время формируется перечень дорог, на которых такая разметка будет нанесена в следующем году. В 2018 году она появилась на 98 перекрестках, передает Агентство "Москва".

Руководитель ЦОДД добавил, что разметка хорошо себя зарекомендовала как один из методов борьбы с заторами. "Тем не менее, мы наблюдаем, что нарушений стало меньше, но они все равно есть", – заключил Юрьев.

Изменения в правилах дорожного движения, которые официально закрепили вафельную диагональную разметку вступили в силу в 2017 году.

"Вафельницу" называют одним из наиболее эффективных методов борьбы с заторами на перекрестках, которые вызваны выездом водителей на перекресток во время пробки.

Автомобили, которые не успевают завершить маневр после включения красного сигнала светофора, перекрывают движение для поперечных направлений.

Замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин ранее сообщил, что машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут выходить на линии в Москве.