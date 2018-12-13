ГИБДД запретила поправки в правила дорожного движения

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Госавтоинспекция РФ ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).
Руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин заявил, что запрет временный и касается только министерства внутренних дел. По его словам, ведомство не может гарантировать, что изменения не внесет кто-то другой.
"Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали", – цитирует Митрошина ТАСС.
В то же время глава ГИБДД Михаил Черников отметил, изменениями "не надо баловаться", так как "постоянно меняющие правила в большей степени до населения не доводятся". Он указал, что многие будущие водители уже просят ввести курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ранее подписал постановление, предоставляющее велосипедистам преимущество перед автомобилистами.
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