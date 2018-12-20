Автошколы предложили проверять знания ПДД у водителей при замене прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водителей могут обязать сдавать теорию при замене водительских прав. С таким предложением на IV Конгрессе автошкол в Москве выступил директор ярославской автошколы "Ярфина" Сергей Калмыков.

По его мнению, это поможет повысить уровень подготовки шоферов и снизит аварийность, передает ТАСС.

В свою очередь, глава ГИБДД Михаил Черников призвал отнестись к этой идее с осторожностью. Он задался вопросом, что делать, если автомобилист не сдаст тест. "Тогда права у него отбирать?" – спросил он. Черников предположил, что такое тестирование можно сделать добровольным.

Согласно закону, при замене прав раз в десять лет, когда истекает срок их действия, шофер проходит медкомиссию, однако никаких специальных тестов он не сдает.

В конце ноября Межрегиональная ассоциация автошкол предложила уменьшить число упражнений на площадке с шести до трех. О том, какие три элемента придется сдать экзаменуемому, станет известно непосредственно перед сдачей экзамена, поэтому ему придется подготовить все шесть упражнений. Также в автошколах предлагают увеличить минимальную продолжительность поездки по городу на экзамене до 20 минут.

В середине декабря в ГИБДД предложили не раскрывать экзаменуемому маршрут, по которому он поедет при сдаче экзамена на водительские права. Сейчас на сайте ГИБДД опубликован список утвержденных маршрутов.