ГИБДД предложила сдавать "город" вслепую

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ГИБДД предлагает не раскрывать экзаменуемому маршрут, по которому он поедет при сдаче экзамена на водительские права. Сейчас на сайте ГИБДД опубликован список утвержденных маршрутов, напомнили в ведомстве.

"Мы предлагаем вернуться к схеме, которая существовала до 2014 года, когда только экзаменатор знает маршрут, и он по ходу движения в реальных условиях дает команды экзаменуемому", – приводит слова начальника отделения экзаменационной работы ведомства Николая Гилякова РИА Новости. Также планируется утвердить маршруты для каждой категории транспортного средства.

В конце ноября Межрегиональная ассоциация автошкол предложила уменьшить число упражнений на площадке с шести до трех. О том, какие три элемента придется сдать экзаменуемому, станет известно непосредственно перед сдачей экзамена, поэтому ему придется подготовить все шесть упражнений. Также в автошколах предлагают увеличить минимальную продолжительность поездки по городу на экзамене до 20 минут.