Когда камеры станут различать марки автомобилей?

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Камеры на дорогах столицы начнут автоматически определять марки машин уже в конце декабря, рассказали "Известиям" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Создается нейросеть, которая будет работать по принципу уже имеющейся системы распознавания лиц. Сегодня камеры сами вычисляют только автомобильный номер нарушителя ПДД, а с маркой из базы данных Госавтоинспекции его сверяют вручную.
Автоюрист Сергей Радько согласен с тем, что штрафы иногда приходят не к тому, кто нарушил, поэтому было бы правильно, чтобы система сравнивала номер автомобиля и информацию в базе ГИБДД о марке и модели автомобиля. "Хотя внешне не всегда их можно отличить, потому что есть машины, которые внешне одинаковы, а модели могут немного различаться", – заметил эксперт.
По его мнению, не всегда камера сможет корректно распознать марку автомобиля. Одно дело – считать цифры номерного знака, а другое дело считать очертания машины, тем более что модели постоянно обновляются, и вопрос, как быстро будет обновляться база, чтобы верно определить марку и модель.
Кроме того, пока непонятно, как будет действовать новая система в ситуации, когда у автомобиля нарушителя установлены номера другой машины. "Условно говоря, если "Мерседес" имеет на себе номер от "Запорожца" и нарушает ПДД, возникает вопрос, кому придет штраф. Владельцу "Запорожца" – несправедливо, потому что машина явно не его, а владелец "Мерседеса" никогда не будет установлен, потому что кроме марки и модели нет ничего", – поясняет автоюрист.
Получается, что система будет собирать информацию и не более того, поскольку если камера засекла машину, она должна вычислять сразу ее направление движения и дать сигнал ближайшему патрулю, чтобы он задержал машину с номером, не соответствующем марке, рассуждает эксперт.
"Для этого нужно, чтобы она оперативно проверяла буквально все машины, которые попали в поле обзора, не только на предмет розыска, но и на предмет соответствия марки и модели тем данным, которые заявлены в базе данных ГИБДД. Насколько это реально физически сделать такую быструю проверку, вопрос непростой", – резюмировал Радько.
Евгения Маркова
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