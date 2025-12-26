Эксперт Бархота объяснил, как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год

Период беспрецедентно высоких депозитных ставок в России завершается, отметили аналитики. Что ждет рынок вкладов в 2026 году и какие альтернативные способы накопления будут актуальны – в материале Москвы 24.

Конец выгоде?

Рекордно высокие процентные ставки по вкладам уходят в прошлое, заявил агентству "Прайм" аналитик инвестиционной компании Иван Ефанов.





Иван Ефанов аналитик инвестиционной компании В уходящем году ключевая ставка снизилась с 21 до 16%. Все это время снижались и ставки по вкладам – иногда опережая действия регулятора, иногда чуть запаздывая. Но тренд был однозначным: период беспрецедентно высоких ставок подходит к концу.

По оценке аналитика, Банк России продолжит политику смягчения, и к концу 2026 года ключевая ставка может опуститься до 12%. Это приведет к неизбежному дальнейшему снижению доходности по классическим депозитам, подчеркнул специалист.

Ранее Минфин России предложил повысить лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам с 1,4 до 2 миллионов рублей. Это коснется депозитов сроком более трех лет и безотзывных депозитов от одного до трех лет.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 согласился с мнением, что эпоха беспрецедентно высоких ставок по депозитам подошла к концу. Он напомнил о ситуации в конце 2024 года, когда ключевая ставка Центробанка (ЦБ) составляла почти 20%, а максимальные ставки по вкладам приближались к этой же отметке.

"Разница между ними была минимальной, что делало депозиты крайне привлекательными. Вкладчики массово переводили средства в банки, отказываясь от других инструментов", – пояснил эксперт.

При этом летом началось снижение, и в итоге разрыв между ключевой ставкой и ставками по вкладам, который ранее составлял около 1%, постепенно увеличился до 1,5–2.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Когда этот разрыв достигает двух пунктов и при этом сохраняются ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки, склонность к открытию новых депозитов естественным образом снижается. Многие стремятся зафиксировать доходность, но общая динамика такова, что привлекательность вкладов падает.

По словам эксперта, важно смотреть не на абсолютный размер ставки, а на реальную доходность, то есть на ставку по вкладам за вычетом инфляции. Например, если сейчас средний максимальный процент по вкладам составляет около 14–14,5%, а инфляция – примерно 6%, реальная доходность получается около 8% годовых.

"Год назад эта цифра превышала 10%. Снижение реальной доходности заставляет вкладчиков задумываться, стоит ли продлевать действующие депозиты или открывать новые", – пояснил специалист.

Альтернативы для накоплений

В то же время, если ключевая ставка продолжит снижаться, например, до 15%, ставки по вкладам опустятся ниже 13%, добавил Бархота.

"Что касается альтернатив для пассивного приумножения сбережений, наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации – как федерального займа, так и корпоративные бумаги компаний с высоким кредитным рейтингом. Их номинальная доходность обычно чуть ниже ключевой, но при снижении ставок на рынке цена облигаций растет, что может принести дополнительный доход в 18–19% годовых. Это более сложный, но доступный путь", – объяснил эксперт.

Он добавил, что другими относительно безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты. Однако у золота есть риск замедления роста или даже коррекции, а сертификаты, будучи, по сути, аналогом вкладов, слишком консервативны и неконкурентоспособны по доходности, поэтому не пользуются большой популярностью.

"Наиболее выгодной стратегией на 2026 год представляется формирование сбалансированного портфеля, где разные инструменты страхуют друг друга. Я бы рекомендовал распределить средства примерно так: 20–30% оставить на вклады, еще 20–30% – в высококачественные российские корпоративные облигации (компаний с высоким кредитным рейтингом), а оставшуюся часть – в наличную иностранную валюту, предпочтительно свободно конвертируемую", – уточнил эксперт.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов добавил, что прогноз на 2026 год также не предполагает кардинальных изменений: рынок ценных бумаг останется нестабильным, а профессиональное инвестирование потребует глубоких знаний, постоянного мониторинга и выплаты комиссий брокерам.

Экономика будет находиться в процессе решения накопленных проблем, таких как оптимизация ресурсов и реструктуризация спроса, что не создаст условий для стабильного и уверенного роста доходности по альтернативным инструментам. В этой связи на рынке мало выгодных инструментов по сравнению с депозитами и вкладами, согласился Сафонов.