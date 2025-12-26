Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 16:32

Экономика
Главная / Истории /

Эксперт Бархота объяснил, как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год

Вкладам нет? Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год

Период беспрецедентно высоких депозитных ставок в России завершается, отметили аналитики. Что ждет рынок вкладов в 2026 году и какие альтернативные способы накопления будут актуальны – в материале Москвы 24.

Конец выгоде?

Фото: depositphotos/watman

Рекордно высокие процентные ставки по вкладам уходят в прошлое, заявил агентству "Прайм" аналитик инвестиционной компании Иван Ефанов.

В уходящем году ключевая ставка снизилась с 21 до 16%. Все это время снижались и ставки по вкладам – иногда опережая действия регулятора, иногда чуть запаздывая. Но тренд был однозначным: период беспрецедентно высоких ставок подходит к концу.
Иван Ефанов
аналитик инвестиционной компании

По оценке аналитика, Банк России продолжит политику смягчения, и к концу 2026 года ключевая ставка может опуститься до 12%. Это приведет к неизбежному дальнейшему снижению доходности по классическим депозитам, подчеркнул специалист.

Ранее Минфин России предложил повысить лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам с 1,4 до 2 миллионов рублей. Это коснется депозитов сроком более трех лет и безотзывных депозитов от одного до трех лет.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 согласился с мнением, что эпоха беспрецедентно высоких ставок по депозитам подошла к концу. Он напомнил о ситуации в конце 2024 года, когда ключевая ставка Центробанка (ЦБ) составляла почти 20%, а максимальные ставки по вкладам приближались к этой же отметке.

"Разница между ними была минимальной, что делало депозиты крайне привлекательными. Вкладчики массово переводили средства в банки, отказываясь от других инструментов", – пояснил эксперт.

При этом летом началось снижение, и в итоге разрыв между ключевой ставкой и ставками по вкладам, который ранее составлял около 1%, постепенно увеличился до 1,5–2.

Когда этот разрыв достигает двух пунктов и при этом сохраняются ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки, склонность к открытию новых депозитов естественным образом снижается. Многие стремятся зафиксировать доходность, но общая динамика такова, что привлекательность вкладов падает.
Андрей Бархота
эксперт банковского рынка

По словам эксперта, важно смотреть не на абсолютный размер ставки, а на реальную доходность, то есть на ставку по вкладам за вычетом инфляции. Например, если сейчас средний максимальный процент по вкладам составляет около 14–14,5%, а инфляция – примерно 6%, реальная доходность получается около 8% годовых.

"Год назад эта цифра превышала 10%. Снижение реальной доходности заставляет вкладчиков задумываться, стоит ли продлевать действующие депозиты или открывать новые", – пояснил специалист.

Альтернативы для накоплений

Фото: depositphotos/oneinchpunch

В то же время, если ключевая ставка продолжит снижаться, например, до 15%, ставки по вкладам опустятся ниже 13%, добавил Бархота.

"Что касается альтернатив для пассивного приумножения сбережений, наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации – как федерального займа, так и корпоративные бумаги компаний с высоким кредитным рейтингом. Их номинальная доходность обычно чуть ниже ключевой, но при снижении ставок на рынке цена облигаций растет, что может принести дополнительный доход в 18–19% годовых. Это более сложный, но доступный путь", – объяснил эксперт.

Он добавил, что другими относительно безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты. Однако у золота есть риск замедления роста или даже коррекции, а сертификаты, будучи, по сути, аналогом вкладов, слишком консервативны и неконкурентоспособны по доходности, поэтому не пользуются большой популярностью.

"Наиболее выгодной стратегией на 2026 год представляется формирование сбалансированного портфеля, где разные инструменты страхуют друг друга. Я бы рекомендовал распределить средства примерно так: 20–30% оставить на вклады, еще 20–30% – в высококачественные российские корпоративные облигации (компаний с высоким кредитным рейтингом), а оставшуюся часть – в наличную иностранную валюту, предпочтительно свободно конвертируемую", – уточнил эксперт.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов добавил, что прогноз на 2026 год также не предполагает кардинальных изменений: рынок ценных бумаг останется нестабильным, а профессиональное инвестирование потребует глубоких знаний, постоянного мониторинга и выплаты комиссий брокерам.

Экономика будет находиться в процессе решения накопленных проблем, таких как оптимизация ресурсов и реструктуризация спроса, что не создаст условий для стабильного и уверенного роста доходности по альтернативным инструментам. В этой связи на рынке мало выгодных инструментов по сравнению с депозитами и вкладами, согласился Сафонов.

Читайте также


Веткина Анастасия

экономикафинансыистории

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика