Минфин РФ предложил увеличить страховку по рублевым вкладам до 2 млн руб

Минфин РФ предложил увеличить лимит страхового возмещения по рублевым вкладам сроком более 3 лет и по безотзывным вкладам от 1 до 3 лет с 1,4 до 2 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте министерства.

При этом ранее до 2,8 миллиона рублей было увеличено максимальное страховое возмещение по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами.

В министерстве считают, что это повысит привлекательность таких инструментов и позволит привлечь в банковский сектор ресурсы для финансирования приоритетных проектов. При наступлении страхового случая выплаты будут осуществляться совокупно и отделены от возмещения по другим типам вкладов и счетов.

"Повышенное возмещение не распространяется на вклады, если при досрочном возврате (ранее 3 лет) можно получить проценты выше, чем по ставке до востребования", – добавили в Минфине.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6%. После индексации выплаты увеличатся почти на 2 тысячи рублей – с 25,2 тысячи до 27,1 тысячи рублей. В общей сложности это затронет 38 миллионов граждан.

При этом россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии при выходе на нее на 10 лет позже, указывала депутат Светлана Бессараб.