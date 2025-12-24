Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку одного беспилотника, который летел в сторону Москвы, в среду, 24 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Он подчеркнул, что на месте, куда упали обломки дрона, задействованы экстренные службы.

Дроны начали пытаться атаковать столицу в ночь на 24 декабря. К утру силы ПВО сбили три дрона. Спустя время были ликвидированы еще два.

Позже средства ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, затем нейтрализовали два дрона, после чего сбили также два БПЛА, летевших на Москву.

Также Собянин сообщил об отражении атаки пяти беспилотников. На месте падения обломков работали экстренные службы.

